أقام "كايرو فستيفال سيتي مول" حفلًا ضخمًا ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، أحياه النجم هشام عباس في ليلة رأس السنة، قّدم فيها باقة من أجمل أغانيه، من مختلف الألبومات الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.

كما قدمت فرقة Crash Boom Bang مجموعة من أشهر أغانيها التي أدهشت الحضور، وبحلول منتصف الليل انطلقت الألعاب النارية في عرض مبهر.

ويختتم "كايرو فستيفال سيتي مول" بالحفل عامًا مليئًا بالأحداث الترفيهية ويستهل عامًا جديدًا مليئًا بالمفاجآت.

واستكمالًا للأجواء الاحتفالية، تم تزيين الساحة المخصصة لاحتفالات الكريسماس Christmas Ville في منطقة المسرح الروماني بالديكورات المميزة، التي استقبلت الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بالأنشطة وألعاب الكريسماس الكرنفالية ومختلف المأكولات المقدمة بمنطقة الأطعمة والمشروبات.

كما ضمت Christmas Ville بازار للتسوق لهدايا الكريسماس، لكل فرد من أفراد العائلة.