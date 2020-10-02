نجل "عبد الناصر": الرئيس السيسي "حاطط قدامه هدف هيحققه للمصريين"

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن الرئيس الأسبق حاضر في كل قضايا الوطن، ووقت النصر والشده؛ إذ أنه كان دائم الانحياز للطبقة المصرية الفقيرة، وهم الذين مازالوا يذكرونه حتى الآن.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن انحياز الزعيم الراحل للفقراء والشعب، أبرز السمات التي جعلت ذكراه مازالت حاضرة حتى الآن، مؤكدًا أنه بدون الحرية الديمقراطية لا توجد حرية سياسية أو عدالة اجتماعية.

وأوضح المهندس عبد الحكيم، أن والده كان دائما ما يؤمن بأن حرية المواطن تبدأ من رغيف الخبز، وكذلك العدالة الاجتماعية، وألا يكون هناك تزاوج بين السلطة والثروة: "كان دايما بيقولنا ماتتعودوش على مقرات رئاسة الجمهورية؛ لأنة وضع مؤقت".

وأكد نجل الرئيس الراحل، أنه كان يرى المجتمع المصري قبل ثورة 1952 متمثلا في ملكية قليلة للأرض من قبل الطبقة العليا من المجتمع، وهي التي كانت تستغل المواطن المصري البسيط: "كان بيشوف ده شئ خاطئ، وأول قانون ظهر كان توزيع الأرض على الفلاحين، ودي كانت بعد 48 يوم من قيام الثورة"، مشيرا إلى أن تاريخ 9 سبتمبر هو يوم الثورة الحقيقي.

وتابع المهندس عبد الحكيم: "يوم وفاته كان عندي 16 سنة، ومكنش بيفاضل بين أي حد من أبنائه، وكان معودنا أننا ملناش امتيازات وزينا زي أي مواطن مصري، وبناء السد العالي وتأميم قناة السويس كانوا أفضل القرارات التي اتخذها الزعيم الراحل، وساب لينا ملايين القلوب اللي بتحبنا في مصر والعالم العربي كله، حتى الدول اللي كانوا أعدائه لما بنروح هناك بنلاقي منتهي الاحترام".

وأكد نجل الزعيم الراحل، أن الرئيس السيسي راجل وعد فأوفي "وحاطط قدام عينه هدف هيحققه لمصر وللمصريين، وفخور بمسيرته"، مشددًا على أن حرب جماعة الإخوان ضد الدولة لم ولن تنتهي "لأنهم قالوا يا نحكمكم يا نقتلكم، ولما بيشوفوا صوره في أي وقت بتعتبر إزعاج بالنسبة ليهم، ومندوب الجماعة في الاتحادية وقت حكمهم للدولة انتقد الزعيم رغم استفادة أهلة من قانون الإصلاح الزراعي".