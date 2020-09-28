فيديو.. خطاب تاريخي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الأمم المتحدة

"إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضاعف من تقديري لهذا الشرف أن تتاح لي هذه الفرصة في هذه الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك لعدة أسباب"، منذ 70عاما، وقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا لمصر، وقائدا يتحدث باسم الشعوب العربية والإفريقية.

وأوضح عبدالناصر مدى خطورة الحرب الباردة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحرر العديد من الدول الإفريقية من براثن الاستعمار، مهاجمة الاستعمار، والتمييز العنصري، طرح القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في وطنه، فتح باب الأمم المتحدة أمام الصين الشعبية. التحدث عن دول عدم الانحياز، التحدث عن مخاطر الأسلحة الذرية، والحديث عن العدوان الثلاثي عام 1956.

وكرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر العديد من الكلمات في خطابه، حملت دلائل مهمة: كلمة عرب ومشتقاتها مثل عربي والعربية 45 مرة (مشروع القومية العربية)، الاستعمار 40 مرة، وكرر "استقلال" 15 مرة (الحالة السائدة في ذلك الوقت كانت احتلال قطع كبيرة من العالم العربي وإفريقيا)، كلمة "السلام" 35 مرة (دعوة كان يراها مهمة بعد الحرب العالمية)، كلمة "إفريقيا" ومشتقاتها 14 مرة (وهذا تأكيد على زعامته، ومكانته الكبيرة في إفريقيا)، كلمة "الحرب" 14 مرة، وذكر "عدوان" 8 مرات، وذكر كلمة "كفاح" 7 مرات، و(كلها كلمات لها علاقة بالعدوان الثلاثي على مصر)، ذكر "الثورة" 14 مرة (حديث كان لا يخص الثورة المصرية فقط، بل أيضا حركات التحرر من الاستعمار في العالم العربي).