عبدالحكيم عبدالناصر: 3 يوليو يوم تاريخي والجيش نفذ إرادة الشعب

قال المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن يوم 3 يوليو، حفر في تاريخ الأمة المصرية، حيث كان اليوم، الأبرز في تاريخها الحديث، بعدما قامت القوات المسلحة بتنفيذ إرادة الشعب المصري، وعزلت محمد مرسي.

وأضاف "عبدالناصر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكان وزير الدفاع في ذلك الوقت، نزل لإرادة الشعب المصري، وقام بالخلاص من كابوس جماعة الإخوان الإرهابية، التي لم تكن تريد لمصر الخير، موضحا أن أولويات القوات المسلحة في المقام الأول، تنفيذ إرادة الشعب المصري.

فيما أبدى إندهاشه لفكرة إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس، واعتبرها إهانة للشهداء، مؤكدا أنه يجب محاكمته بارتكاب جرائم في حق الإنسانية، بسبب وفاه أكثر من 122 ألف مواطن أثناء حفرهم لقناة السويس.