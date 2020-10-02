صور: هشام عباس يشعل احتفالات أكتوبر بـ3 أغنيات وطنية

شارك الفنان هشام عباس، في الحفل الغنائي بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر، ضمن احتفالات نصر أكتوبر، والذي شارك فيه مجموعة من المطربين مثل محمد فؤاد ومحمد عدوية وأحمد جمال.

وقدم "عباس" خلال الحفل 3 أغنيات وطنية، وهي "الطريق الصح" التي أهداها للرئيس السيسي، و"البلد بلدنا" و"قادرين".

يذكر أن "عباس" كان قد طرح أغنية "هي دي" عبر المنصات الإلكترونية والإذاعات المصرية والعربية.

وقال "عباس" لـ"الوطن": "أغنية هي دي، واحدة من 5 أغنيات تعاملت فيها مع الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب، خلال رحلة العمل على أغنيات ألبومي الجديد عامل ضجة".

وتابع: "اخترنا منهم أغنيتين فقط لضمهما في ألبوم، وهما "السكة خضرا" و"تاعب قلبي"، والباقي لم يطرح لأننا لم نكن نرغب في زيادة عدد الأغنيات على 11 أغنية".

وأضاف: "قررنا طرح باقي الأغنيات بطريقة السنجل، وكانت أغنية "هي دي" أولى الأغنيات التي يجري طرحها لحبي الشديد لها، ولقربها لقلبي، وحددنا عيد الحب موعدا لها".

يذكر أن أغنية "هي دي" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وطرح هشام عباس مؤخرًا كليب أغنية "الفترة اللى فاتت"، وهي ضمن أغنيات ألبومه "عامل ضجة"، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج حازم كتانة.