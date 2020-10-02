عالم أزهري: ظاهرة "الجاثوم" حالة شيطانية تعتلي الإنسان

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حالة "الجاثوم"، تشبه الشلل، يتعرض لها أي إنسان، وتكون أجهزة جسده جميعها في حالة من الشلل التام، وهو ما يفسره البعض بـ"الكابوس"، ولكن من ينام وهو حزين تعتريه هذه الحالة.

وأضاف "رضا"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية "MBC مصر"، أن الدخول في حالة "الجاثوم" يرتبط بشكل نوم الشخص مساء، وهي حالة شيطانية تعتلي الإنسان، موضحا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى أتباعه بالنوم على الجانب الأيمن؛ إذ إن الأشخاص الذين يعانون من "الجاثوم" يكون أغلبهم بسبب النوم على الظهر، ولا يوجد له حكم مطلق طبيا أو دينيا.

وأكد الدكتور إبراهيم رضا، أن "الجاثوم" لا يأتي للأشخاص حال النوم، ولكن يصيبهم عند وجود ثلاثة أرباع الجسد في حالة من الإفاقة: "لما تتحقق الإفاقة بنسبة 3/4 بتبدأ الحالة دي"، مشيرا إلى أن النبي الشريف كان يتوضأ دائما قبل النوم، مشددًا على أن "الجاثوم" من أصعب اللحظات التي تمر على الكائن الحي.