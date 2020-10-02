برلمانية عن أهمية الشمول المالي: تداول النقود "كاش" أكبر ناقل للأمراض

قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العالم لم يعد يتعامل بالمبالغ الكاش لأنها ضارة بالاقتصاد، حيث يجب أن تكون الأموال موجودة داخل الجهاز المصرفي لكي يستطيع إقراض المشروعات وتنمية الدولة ورفع حجم الاقتصاد.

وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "لما العالم شاف المليارات اللي جات من بيوت المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة، انزعج جدًا، لأنها شيء غير مقبول".

وتابعت أن حمل النقود أكبر ناقل للأمراض وهو أمر خطير جدًا، لافتًا إلى أن العملة المصرية لا تتداول في دول كثيرة، وبالتالي فإنه لا داعي لحملها بكميات كبيرة، ويجب أن يتعامل المصريون وفق منظومة الشمول المالي، كما أن تداول النقد قد يؤدي إلى غسيل الأموال وتناقل عملات مزورة: "مفيش داعي إنك تشيل مبالغ كبيرة بالجنيه المصري وتسافر بيها برة مصر".