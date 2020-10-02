صور.. دموع الفرح تسيطر على إلهام شاهين في عقد قران شقيقها

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، وظهرت الأخيرة ودموع الفرح تسيطر عليها أثناء عقد القران.

ووصل عدد من الفنانين منذ قليل إلى الفندق المقام به حفل زفاف الفنان أمير شاهين، من ضمنهم هالة صدقي، وهنا شيحة، ومحمد الشرنوبي، ومنة شلبي.

وحرص أصدقاء أمير شاهين، على الحضور إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مبكرًا للتواجد معه؛ لمساندته ومنهم هاني سلامة وناردين فرج.

وعقد أمير شاهين، قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يوما من إعلان خطوبته، في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل سيعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي، وسيستمر حتى الساعة الثالثة صباح الغد.

وأشار المصدر، إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا: "تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم هالة صدقي، وهاني سلامة، وفيفي عبده، وبوسي شلبي".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد الفنان في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

واحتفل أمير شاهين، الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، في الساحل الشمالي، بحضور عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هالة صدقي وهنا شيحا.