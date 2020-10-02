مقابل 5 جنيهات.. طريقة الحصول على النفقة من الهاتف المحمول

أنشئ صندوق تأمين الأسرة بموجب القانون 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي مستهدفا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة، فإنه لا يهدف للربح أساسا ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

وفي إطار التطور التكنولوجي الذي نشهده، أتاح بنك ناصر الاجتماعي صرف النفقة من خلال الهاتف المحمول، بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة لهم، ضمن خدمات صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث يعد استخدام المحفظة المالية عن طريق المحمول إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة لتنفيذ الشمول المالي تنفيذا لسياسة الدولة بهذا الصدد.

وترصد "الوطن" ضوابط صرف النفقة من خلال الهاتف المحمول، والفئات المستحقة لصرف النفقة من خلال بنك ناصر، وفقا لما حدده بنك ناصر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئة المستحقة لصرف النفقة من بنك ناصر

لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية، في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي، في حالة اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

ضوابط صرف النفقة من خلال الهاتف المحمول

أوضح البنك خطوات الحصول على النفقة من خلال الهاتف المحمول وفق الضوابط التالية:

ـ تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول يتم مرة واحدة فقط من خلال استمارة تسجيل تقدم في فرع البنك أو بأحد منافذ شركات المحمول المختلفة.

ـ لا يتم إلغاء الطلب إلا بناء على رغبة العميل أو انتهاء استحقاق النفقة.

ـ ترسل شركات المحمول كودا للصرف على هيئة رسالة على المحمول يتم تغييره شهريا حفاظا على أموال مستحقي النفقة.

ـ يتم خصم مبلغ واحد جنيه فقط عن كل مبلغ مائة جنيه من مستحق النفقة ولا يتم تنفيذ أية خصومات على مستحق النفقة حتى ولو كان انتهاء رصيد العميل على الهاتف المحمول.

وأشار البنك إلى أن عدد منافذ الصرف لشركات المحمول يصل إلى 45 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية يبلغ 93 فرعا، موضحا أن عدد فروع البنك المنوط بها التعامل مع مستحقي النفقة 54 فرعا.

الشروط والمستندات المطلوبة لصرف النفقة من بنك ناصر

ـ تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

ـ شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم بشرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

ـ الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

ـ صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

ـ صور ضوئية من شهادة ميلاد الأبناء.

ـ توكيل رسمي عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.