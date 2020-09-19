خطوات صرف النفقة للمطلقات من بنك ناصر بالمحمول "بحكم واجب النفاذ"

أطلق بنك ناصرالاجتماعي مبادرة لتعديل الموقف الإئتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة.

ويجري صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، حيث يقوم البنك بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملًا من المحكوم ضده.

ويحرص البنك في نهاية كل شهر على وصول المعاشات والنفقات إلى مستحقيها، واهتم البنك بفئة المطلقات ووفر لهم خدمة صرف النفقة بالمحمول.

وتستعرض "الوطن" إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، وكيفية استخدام خدمة صرف النفقة بالهاتف المحمول:

إجراءات صرف النفقة للمطلقات من بنك ناصر

1- تقدم المطلقة صورة طبق الأصل من حكم النفقة، سواء كانت أجر المسكن أو أجر الحضانة أو البدلات.

2- يجب أن يكون الحكم غير مطعون عليه بالاستئناف.

3- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية.

4- تستخرج المطلقة "برنت التأمينات" الخاص بها وبطليقها وتقدمه للبنك.

5- يجري البنك التحريات اللازمة عن طريق قسم الشرطة.

6- فور التأكد من التحريات يصرف البنك النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر.

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

1- يجرى تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول من خلال استمارة تسجيل في فرع البنك أو في أحد فروع شركات المحمول المختلفة.

2- ترسل شركات المحمول كود للصرف على هيئة رسالة عبر الهاتف المحمول، والذي يجري تغييره شهريا للحفاظ على أموال مستحقي النفقة.

3- يجرى خصم مبلغ جنيه فقط على كل 100 جنيه من مستحقي النفقة.

4- ولصرف المستحقات المالية يجب التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول بالكود المرسل عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول.