بنك ناصر: صرف 68 مليون جنيه نفقة للمطلقات أغسطس الماضي

أكد هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة، ببنك ناصر الإجتماعى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، صرف 68 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي لنحو 230 ألف مُطلقة وفقًا لأحكام قضائية، مشيرًا إلى أن صرف النفقة يتم من خلال البنك.

وحدد البنك على موقعه الرسمي شروط وقواعد الحصول على الخدمة كالتالى :

1- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث.

2- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم.

3- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

5- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

6- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

وأكد البنك أنه بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة لهم، فقد تم استخدام المحفظة المالية عن طريق المحمول، مشيرًا إلى أنها تعد إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة لتنفيذ الشمول المالي، تنفيذًا لسياسة الدولة بهذا المجال، وحدد البنك خطوات صرف النفقة كالتالى:

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

- تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول يتم مرة واحدة فقط من خلال إستمارة تسجيل تُقدم في فرع البنك، أو بإحدى منافذ شركات المحمول المختلف.

- لا يتم إلغاء الطلب الإ بناء على رغبة العميل أو إنتهاء إستحقاق النفقة.

- تقوم شركات المحمول بإرسال كود للصرف على هيئة رسالة على المحمول يتم تغييره شهريًا، حفاظًا على أموال مستحقي النفقة.

- يتم خصم مبلغ واحد جنيه فقط عن كل مبلغ مائة جنيه من مستحق النفقة لا يتم تنفيذ أي خصومات على مستحق النفقة حتى ولو كان انتهاء رصيد العميل على الهاتف المحمول.