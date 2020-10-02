"حي المليون نسمة".. حظر البناء في بولاق الدكرور عدا الخدمات والجراجات

حصلت "الوطن" على نسخة أولية (قابلة للتعديل) صادرة عن وزارة الإسكان، تكشف لأول مرة، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظة الجيزة، والتي تتجه الحكومة لإقرارها وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام، حال الاعتماد النهائي، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من وضع تلك الاشتراطات.

ووفقا لـ"الاشتراطات العامة"؛ يوقف البناء تماما في حي بولاق الدكرور، ما عدا مشروعات الخدمات.

وتتضمن الاشتراطات، كذلك السماح ببناء الجراجات متعددة الطوابق على شارع فيصل وطريق كفر طهرمس وشارع عبدالله وشارع ترعة الزمر والمستشفى، ويسمح بمباني الخدمات المجتمعية الصحية والتعليمية والترفيهية الخاصة.

ويكون الحد الأقصى للارتفاع بالمباني الجديدة 13.5 متر أو 4 أدوار.

وتتضمن اشتراطات البناء في هذا الحي، أن تكون الحد الأدني لقطعة أراضي الخدمات لا تقل عن 2500 متر، ونسبة البناء لا تزيد عن 40% لأنشطة الخدمات.

ووفق الاشتراطات العامة البنائية في حي بولاق الدكرور؛ فإن الحد الأدنى لقطعة أراضي الجراجات لا تقل عن 250 متر، ونسبة البناء 100%، ولا يسمح بالجراجات على الطرق الأقل من 10 أمتار.

ووفق "الاشتراطات"؛ فإن عدد سكان "بولاق" تجاوز المليون نسمة في عام 2017، وهناك عجز في احتياجات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التعليم والصحة والمناطق الخضراء في الحي بمقدار 390.8 فدان.

وحسب "تقرير الاشتراطات"؛ فإن "بولاق الدكرور" تحتاج 218.7 فدان لمشروعات التعليم، و49.2 فدان لمشروعات الصحة، و122.8 فدان لإقامة مناطق خضراء تمثل متنفس لأهالي الحي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة مؤخرا بسرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن الاشتراطات البنائية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".