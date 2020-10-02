الخريطة الكاملة.. اتجاه لحظر البناء في 9 أحياء بالجيزة أبرزها بولاق وفيصل والدقي

حصلت "الوطن" على نسخة أولية (قابلة للتعديل) صادرة عن وزارة الإسكان، تكشف لأول مرة، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظة الجيزة، والتي تتجه الحكومة لإقرارها وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام، حال الاعتماد النهائي، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من وضع تلك الاشتراطات.

ووفق "الاشتراطات الأولية"؛ فإن الاتجاه لحظر البناء بشكل كلي سيكون في أكثر من 19 منطقة بـ9 أحياء ومناطق في محافظة الجيزة، عدا مشروعات الخدمات العامة.

وتضم المناطق كلاً من:

1- حي بولاق الدكرور:

حظر البناء في جميع أنحاء الحي.

2- حي العجوزة:

حظر البناء في أرض اللواء وميت عقبة.

3- حي الوراق:

حظر البناء في جزيرة محمد.

4- حي الدقي:

حظر البناء في منطقة عزبة أولاد علام، المنطقة المحصورة بين (شارع التحرير شمالاً، وشارع الدكتور السبكي جنوباً، وشارع الدقي شرقاً، شارع الدكتور حسن والي غرباً)، ومنطقة بين السرايات.

5- حي الطالبية:

حظر البناء في كافة أنحاء الحي، عدا المنطقة المحصورة بين (شارع الإخلاص شمالاً، والطريق الدائري جنوباً، وترعة المريوطية غرباً، وجنوب الطريق الدائري من منطقة الكنيسة).

6- حي العمرانية:

الحي بالكامل عدا المنطقة المحصورة بين (شارع فيصل شمالاً، وشارع الهرم جنوباً وشارع ابن بطوطة شرقاً وعثمان محرم غرباً)، والمنطقة المحصورة بين (شارع خاتم المرسلين جنوباً وشارع الهرم شمالاً، وشارع مساكن أبو الفتوح شرقاً، وشارع عثمان محرم غرباً).

7- حي شمال الجيزة:

منطقة أرض الجمعية، ومنطقة المنيرة، والمنطقة المحصورة (بين شارع أحمد عرابي "سور المطار" وشارع بشتيل، ومنطقة (كفر الشوام وميت كردك وعبدالمنعم وتاج الدول وكفر إسماعيل).

8- حي جنوب الجيزة:

منطقة المنيب، ومنطقة جزيرة الدهب، ومنطقة ساقية مكي، والمنطقة المحصورة بين شارع المحطة وشارع الهرم، والمنطقة الواقعة جنوب الطريق الدائري.

9- حي الهرم:

منطقة كفر كعبيش، ومنطقة كفر غطاطي، والمنطقة المحصورة بين (طريق المريوطية شمالاً وطريق المنصورية جنوباً وشارع الهرم شرقاً وشارع فيصل غرباً).

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب الحكومة مؤخراً بسرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن الاشتراطات البنائية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".