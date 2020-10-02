مصطفى بكري: الإخوان يحاولون هدم الدولة والبرلمان الجديد به 150 معارضًا

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالي، واجه العديد من الشائعات التي لم تحدث في التاريخ، مؤكدًا أن شائعة عدم خوض انتخابات المجلس أمر خاطئ تماما.

وأضاف "بكرى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن تلك الشائعة قام بها عدد من المواطنين، الذين تم رفض أوراقهم الانتخابية لسبب ما، متابعًا: "وهناك تشكيك في كل مؤساست الدولة مثل الجيش والشرطة والقضاء والمؤسسة الدستورية ومجلس الشيوخ".

وشدد عضو مجلس النواب، على أننا أمام حرب ممنهجة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، هدفها ضرب المؤسسات، واستخدام الجيل الرابع من الحروب لنشر الشائعات، موضحا أن مصر تعيش استقرار أمني كبير يتباهي به مواطني مصر بالخارج، أكثر ممن هم بالداخل.

وأشار "بكري" إلى أن مصر تحارب على حدودها ولكن تستمر في معركتها للبناء، وحافظت على عدم تفاقم فيروس كورونا بالرغم من كونها جائحة عالمية: "مصر تواجه حرب على كل الاتجاهات والإخوان يروجون لشائعات لمحاولة هدم الدولة".

وأكد النائب مصطفى بكري، أن مجلس النواب المقبل سيتميز بالنزاهة والمنافسات الشديدة، وهناك أكثر من 3 الآف مرشح مستقل، وقوائم في كل المناطق الأساسية بالقاهرة وباقي المحافظات: "كل دة ينبأنا بمنافسة شديدة وانتخابات مهمة، والناس بتستعد أن يكون ليها دور في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون به معارضة وحزب حاكم تحت قبة البرلمان، وسيكون هناك ما يقرب من 150 نائب معارضين، واستخدام لكل آليات الرقابة والتشريع به.