أذونات صرف أدوية مجلس النواب تعيد نائبا لسباق الانتخابات

استندت محكمة القضاء بالقليوبية برئاسة المستشار جمال عبدالعظيم درويش، نائب مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، إلى أذونات صرف أدوية صادرة للنائب الحالي محمود عطية عن شبرا الخيمة، والمرشح في انتخابات النواب بالكشوف المبدئية والذي جرى استبعاده بسبب الكشف الطبي الذي نسب له تعاطي المخدرات، حيث قدم النائب في طعنه الكشوف الطبية الخاصة به والصادرة من اللجنة الطبية بمجلس النواب الحالي، والتي تثبت أنه يتعاطى دواء الليبراكس ومشتقاته والخاص بعلاج القولون العصبي وهو ما أظهر في تحاليله وجود شبهة تعاطي مخدرات وهو ما أثبتته المحكمة في حيثياتها بالطعن المقدم منه على استبعاده من الانتخابات وقررت قبول الدعوى وإعادته للسباق الانتخابي مرشحا لحزب الوفد بدائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا.

كما استندت المحكمة في دعوى المرشح مجدي فؤاد مستقل بدائرة شبين القناطر إلى حدوث خطأ بشري في عينة البول الخاصة به خلال الكشف الطبي للترشح وقيام المرشح بالتحليل مرة أخرى في مستشفى الهرم وعدم ثبوت تعاطيه المخدرات بعدما أظهرت التحاليل الأولية إيجابية العينة للافيون والترامادول وهو لم يتعاط أي مواد مخدرة أو أدوية ذات طابع مخدر طوال حياته كما أنه كان عضوا بمجلس الشورى في الفترة من 2007 إلى 2010 وله سمعة طيبة حيث قررت المحكمة قبول الدعوى وإعادته لكشوف الناخبين مستقلا عن دائرة شبين القناطر

فيما رفضت المحكمة 8 طعون أخرى بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية وحصول مرشحة على جزاء من المحكمة التأدبية خلال عملها كرئيس وحدة محلية بمحافظة القليوبية قبل خروجها على المعاش وتعاطي أحد المرشحين ببنها وكفر شكر الترامادول المخدر كعلاج لمعاناته من أمراض وآلام بالظهر والفقرات بناء على وصفة طبية إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية للجوء للجنة طبية متخصصة رسمية لتقنين الوضع وتقدم للمحكمة فقط بروشته من طبيب خاص وهو لا يثبت عدم تعاطيه المواد المخدرة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول طعن مرشحين اثنين من المستبعدين من كشوف الانتخابية للنواب إلى جانب رفض 8 طعون أخرى لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بشروط الترشح.

عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين الدكتور وليد عبدالعزيز علي ومحمد علي دويدار ومحمود رشيد محمد جلساتها للبت في الطعون المقدمة من 10 مرشحين مستبعدين حيث تم قبول الطعن ورفض القرار المطعون عليه من اثنين هما محمود عطيه بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة ومجدي فؤاد بدائرة شبين القناطر وقررت المحكمة إدراج أسمائهم بين المرشحين.

وكان 10 مرشحين قد تقدموا بطعون لمحكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الهيئة العليا باستبعادهم من كشوف الانتخابات بعد أن استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في القليوبية، ضمن 17 مرشحا ليصبح إجمالي المرشحين في الدوائر الـ6 للمقاعد الفردية بالمحافظة 227 مرشحا ثبتت للجنة سلامة أوراقهم.

وتبين من كشوف المستبعدين أن أسباب الاستبعاد جاءت كالتالي: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والتجنيد وشهادة الخدمة لـ5 مرشحين بينهم مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم اللياقة الطبية لـ9 مرشحين بينهم برلماني حالي وضابطا شرطة بالمعاش، وعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشح واحد، ومرشح بسبب عدم فتح الحساب البنكي.

كما تبين أن هناك عددا من المرشحين المستبعدين، لم يقوموا بفتح حساب بنكي وهو شرط من شروط الترشح، وأظهرت الكشوف انتماء بعض المستبعدين لأحزاب الوفد الجديد وقائمة الحركة الوطنية وحزب مستقبل والباقي من المستقلين.

وأكدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أنه تم استلام أوراق 243 مرشحا محتملا بالمحافظة قبل غلق باب قبول طلبات الترشح الثانية مساء السبت الماضى، ليخوضوا المنافسة بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وجاء توزيع المستبعدين من الكشوف الانتخابية بالدوائر الانتخابية الـ6 بالمحافظة على النحو التالى، بنها وكفر شكر استبعاد 4 مرشحين، وطوخ وقها استبعاد 3 مرشحين، وقليوب والقناطر الخيرية استبعاد 3 مرشحين، وشبرا الخيمة استبعاد 3 مرشحين وشبين القناطر استبعاد مرشح واحد، والخانكة والخصوص والعبور استبعاد 3 مرشحين.