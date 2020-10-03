"اشتراطات الجيزة": 18.5% من المدينة سيسمح بالبناء فيها بضوابط

حصلت "الوطن" على نسخة أولية (قابلة للتعديل) صادرة عن وزارة الإسكان، تكشف لأول مرة، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظة الجيزة، والتي تتجه الحكومة لإقرارها وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام، حال الاعتماد النهائي، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من وضع تلك الاشتراطات.

ووفق لـ"الاشتراطات العامة"؛ فإنه سيتم الوقف الكلي لأعمال البناء عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكانية لإجمالي 62.5% من مدينة الجيزة، فيما سيسمح بالبناء في 18.5% من المدينة بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، فيما أن 19% من المدينة معلنة كمناطق إعادة تخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

ومن المقرر وقف البناء تماماً في 100% من حي بولاق الدكرور، و95.2% في "العمرانية"، و84.3% في حي شمال الجيزة، و83.4% في حي جنوب الجيزة، و68.7% في حي الطالبية، و55.7% في الوراق، و38.6% في العجوزة، و32% في الهرم، و9.8% في حي الدقي.

ومن المقرر بحسب النسخة الأولية لضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمدينة الجيزة أن يوقف البناء تماماً في حي شمال الجيزة، ما عدا قطاعين من أصب 5 قطاعات، يسمح بالبناء فيهما والاستعمال السكني فقط، ولا يسمح بالاستعمال المختلط، على أن يكون الحد الاقصي للارتفاع 16.5 متر أو 5 أدوار، وبما لايزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

أما حي جنوب الجيزة؛ فيسمح بالبناء في قطاعين وتوقف في قطاعين أخرين، على أن يكون الحد الاقصي للارتفاع 16.5 متر، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب الحكومة مؤخراً بسرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن الاشتراطات البنائية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".