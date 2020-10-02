طلال الناصولي: مُساعدة ترامب هي من نقلت له عدوى كورونا

قال الدكتور طلال الناصولي، المستشار الطبي للبيت الأبيض للحساسية والمناعة، إن قوة فيروس كورونا في طريقها للهبوط، مؤكدًا أنه لم يعد قويا كما كان قبل ذلك، ومرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد "كارثة صغيرة"، تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وأضاف "الناصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن "ترامب" يخضع حاليا للحجر الصحي في البيت الأبيض لمدة 14 يومًا، لحين الاطمئنان على سلامته وصحته، موضحا أن فيروس كورونا يطير بالهواء عبر الرذاذ ويصيب مختلف الأشخاص: "لازم نكون حاطين الكمامة، ومساعدة ترامب مرضت بالفيروس وكانت تمارس مهام عملها بشكل اعتيادي، وهي من نقلت إليه العدوى".

وأكد المستشار الطبي، أن تحاليل الكشف عن مصابي فيروس كورونا لا تظهر المصابين بنسبة 100%، ولكن تتراوح مدة الدقة بين 96 لـ97%، مشيرًا إلى أن مساعدة "ترامب" وتدعي "هوب هيكس" دائما ما كان يجري عليها فحص كورونا، أثناء دخولها وخروجها من البيت الأبيض، ولم يتم استبيان صحة مرضها إلا بعد مرض "ترامب".