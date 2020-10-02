البيت الأبيض: ترامب بخير وسيتحدث للأمريكيين قريبا

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا. مضيفة أن ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن نشاطات الرئيس سيتم إنجازها عن بعد أو تأجيلها. لافتة إلى أن نشاطات ترامب الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بعد، بحسب شبكة "العربية".

فيما، أعلن مدير حملة ترامب الانتخابية أنّ نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، وذلك بعد إصابته بكوفيد-19.

وقال بيل ستيبيين في بيان "كل نشاطات الحملة التي أعلِن عنها سابقاً وكان من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس، في سبيلها إلى أن تتم افتراضياً أو تأجيلها موقتاً". وكذلك الأمر بالنسبة إلى نشاطات تضم زوجته ميلانيا، وفق ستيبيين.

كان كبير موظفي البيت الأبيض طمأن العالم عن صحة ترامب قائلا: "الرئيس يعاني من أعراض خفيفة لكنه متفائل".

وأعلن مارك ميدو، أن البيت الأبيض سيكشف بإحاطة إعلامية الليلة عن مستجدات صحة الرئيس، مؤكداً أن ترامب يقوم بعمله المعتاد ويتلقى العلاج من الوباء، وهو يتعافى بشكل سريع.

وكان طبيب ترامب قد أكد في بيان، أن الرئيس وميلانيا بصحة جيدة، وأنهما سيبقيان في مقر إقامتهما في البيت الأبيض، تحت إشراف طبي.

وأوضح أن الرئيس سيواصل مهام عمله من مقر إقامته، متعهداً بنشر أي مستجدات حول وضعه الصحي لاحقا.

كما أعلن البيت الأبيض، إلغاء مهرجان انتخابي كان مخططاً له اليوم في فلوريدا إثر إصابة ترامب بكوفيد-19.

وكان الرئيس الأمريكي أشار سابقا، إلى أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا، وذلك بعد تأكيد إصابة مستشارته بالفيروس.

يشار إلى أن إصابة ترامب تأتي في وقت بدأت تحتدم فيه حمى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية والمناظرات المتوقعة بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكانت التمنيات بالشفاء تقاطرت بعيد إعلان ترامب إصابته، من قبل عدة مسؤولين حول العالم، من بريطانيا وروسيا، مرورا بمدير منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية.

يذكر أن ترامب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، كان حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع ترامب مساء أمس الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.