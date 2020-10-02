صور.. الكينج محمد منير يحضر حفل زفاف الفنان أمير شاهين

حرص الكينج محمد منير، على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وظهر بجوار الفنانتين هالة صدقي ومنة شلبي، ومن المنتظر أن يشارك بالغناء خلال الحفل.

ووصل عدد من الفنانين منذ قليل، إلى الفندق المقام به حفل زفاف الفنان أمير شاهين، من ضمنهم هالة صدقي، وهنا شيحة، ومحمد الشرنوبي.

وحرص أصدقاء أمير شاهين على الحضور إلى الفندق المقام به حفل الزفاف، منذ صباح اليوم؛ لمساندته، ومنهم هاني سلامة وناردين فرج.

يذكر أن أمير شاهين، شقيق إلهام شاهين، قام بعقد قرانه على منة جاب الله، بعد مرور ما يقرب من 20 يومًا على إعلان خطوبته، في حفل بسيط على شاطئ البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل سيعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يظل حتى الثالثة من صباح الغد.

وأشار المصدر إلى أن العروسين شددا على الحضور عدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا: "تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي، وهاني سلامة، وفيفي عبده، وبوسي شلبي".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد "شاهين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

واحتفل أمير شاهين، الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

يذكر أن أمير شاهين جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، كشفها من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية CBC، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف "أمير" آنذاك، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".