أشرف السعد عن احتفالات أكتوبر: الإخوان مضحوك عليهم بأموال قطر

شارك رجل الأعمال أشرف السعد احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، وذلك في بث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الناس مش مهتمة بقصة مصر عليها كام برة ومديونيتها كام، ما أمريكا أكبر دولة في العالم مديونة، وللأسف البلاد العظمى فبيقيسوا قوة الاقتصاد بحجم المديونية".

وقال "السعد" خلال البث المباشر، "عيال الإخوان مضحوك عليهم بأموال قطر، فيه ناس تفتكرني إني بطبل بس أنا بقولكم الحقائق، مصر تعتبر من أقوى اقتصاديات العالم، أنا حضرت وشوفت البنوك بتقع في إنجلترا، والدولة لم تساعد، ومصر الوحيدة اللي دفعت فلوس المودعين في بنك الاعتماد والتجارة هي مصر وإنجلترا مدفعتش".

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.