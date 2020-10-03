المحكمة ترفض دعوى استبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات مجلس النواب

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي المقامة من رجب أحمد رواش إبراهيم، مرشح عن دائرة العجوزة والدقي والجيزة، التابع لحزب حماة الوطن (فردی)، رمز التاج، والتي طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم، من الترشح لمجلس النواب.

وقال "رجب" في دعواه التي حملت رقم 61466 لسنة 74: إن النائب عبد الرحيم علي لم يحضر جلسات مجلس النواب الماضي، وتم سؤاله من قبل لجنة القيم بالمجلس، عن عدم حضورها.

وأكد رجب إبراهيم، في دعواه، أن "سعادته دائم السفر للخارج، ومش فاضي للمجلس، ولمشاكل الدائرة، وتم طرده من منطقة أرض اللواء، من قبل الناس الغلابة، وسوف يطرد من ميت عقبة، وبين السرايات والعجوزة والحوتيه وعزبة أولاد علام".

وأضاف المرشح الحالي للبرلمان، أن "الجيزة كلها لا تريده؛ لأنه كذب علي الناس ولم يتواجد في الدائرة طوال الـ5 سنوات الماضية".

وأشار "إبراهيم"، أن النائب عبد الرحيم علي خالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبدأ الدعاية مبكرة: "هناك يفط له في أرض اللواء بصورته المكروهة منذ 5 أيام".

وتابع المرشح لمجلس النواب: "نرجو استبعاده لأنه محسوب على الدائرة بالكذب، وهو ليس من أهل الدائرة لأنه من محافظة المنيا، ولم يتواجد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل الدائرة".