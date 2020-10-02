"الشئون المعنوية" تطرح 9 أفلام عن "أكتوبر": "التحديات موجودة بكل وقت"

طرحت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، عدد من الأفلام القصيرة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي حملت شعارات "أكتوبر 73.. بقاء شعب.. ونماء أمة".

"فلسفة خطة الحرب"

وظهر بـ"الفيلم"، رجال القوات المسلحة وهم يستعدون للعبور أثناء الحرب حاملين "القوارب المطاطية"، ثم حديث للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت الحرب، وهو يقول إن "فلسفة الخطة حققت لنا كل اللى عايزينه.. وكل ما يكرهه العدو".

وأضاف "الشاذلي": "أننا حجمنا القوات الجوية للعدو، وأرغمناه على المقاتلة بالمواجهة، وهو لا يحب هذا الأسلوب من القتال إطلاقاً، وفرضنا عليه قتال لمدة طويلة، ونستطيع أن نطيل المدة شهور دون أن نتأثر، وهو يتأثر".

وأعقب حديث "الشاذلي"، في فيلم "الشئون المعنوية"، كلمة للرئيس الراحل أنور السادات، وهو يقول: "ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا، لقد خرجت من بين صفوف القوات المسلحة، وعشت بنفسي تقاليدها، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها".

"السيسي وناصر والسادات"

أما الفيلم التسجيلي الثاني؛ فبدأ بصور للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهو على جبهة القتال، ويقول: "لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قواتنا، وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح"، ثم ظهر الرئيس الراحل أنور السادات وهو يقول: "داخلين معركة حتمية لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا".

كما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفيلم التسجيلي، وقال: "التحدي والمخاطر موجودة في كل عصر وكل وقت، ولكن بقدرة الجيش الموجود لن يستطيع أحد.. طب حد يفكر كدا ويقرب من مصر"، ثم أكمل: "التحدي الحقيقي الذي يجابه الدول في منطقتنا وبينهم مصر هو تماسك شعبها".

"المعركة منتهتش"

أما الفيديو الثالث؛ فبدأ بكلمة من الرئيس الراحل أنور السادات، وهو يقول: "مهما كانت التحديات، ومهما كانت تكاليف المعركة، هندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم في إراداتنا ولا سنتيمتر من إراداتنا للعدو"، ثم أتبعه قائلاً: "العين بالعين والسن بالسن والنابلم بنابلم".

كما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة سابقة له، قائلاً: "المعركة منتهتش، المعركة ما زالت موجود بمفرادات مختلفة.. العدو والخصم كان واضح، ودلوقتي بقى مش واضح.. بقى معانا وجوانا.. استطاعوا بالفكر إنهم ينشئوا عدو جوانا.. يعيش بأكلنا، يتبني بهدمنا".

واختتمت الشئون المعنوية فيلمها الثالث، قائلة: "في عيد النصر، تحية لجيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة في التضحية والفداء إلى جيل حقق النصر، وأعاد لمصر العزة والكبرياء".

"رسالة ثقة"

فيما تحدث في الفيلم التسجيلي الرابع، اللواء أركان حرب حسن الجريدلي، من هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، وهو يقول إن القوات المسلحة المصرية لم تستلم، بل ثأرت، والثأر هو رائدها وهدفها، فيما قال الرئيس الراحل أنور السادات، إننا نسجل ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، وثقتنا في قياداتها التي خططت، وضباطها وجنودها.

كما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفيلم الرابع، وهو يقول: "أؤكد أن جيشنا شريف ووطني ومحب لبلاده وهيفضل يقدم العطاء لبلاده".

"امتلاء بنوك الدم"

فيما تضمن الفيلم الخامس، حديث للدكتور محمود محفوظ، وزير الصحة أثناء حرب أكتوبر 73، قال فيه، إن معركة أكتوبر أنقذت أصالة الإنسان المصري، وعكست الأصالة للإنسان العربي، فأعادت الثقة، حتى أننا قلنا للناس: "من فضلكم كفاية التبرع بالدم، لأن جميع مراكز البنك امتلأت عن آخرها".

كما يحمل الفيديو لقطات أرشيفية عن المستشفيات والتبرع بالدم، ولحن للفنانة أنغام، ثم حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقول إن "الشعب المصري لم يفقد ثقته بنفسه لأن الجيش نفسه، والناس اللي عاشت وقتها كانت في قمة روحها المعنوية".

"المهمة لم تنتهي بعد"

بينما بدأ الفيديو السادس، بلقطات عقب هزيمة 1967، مع حديث الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، هو يقول إننا جميعا سنحافظ على بلادنا، ونؤمن بحقنا في الحياة، وحقنا في وطننا، وحديث للرئيس "السادات"، وهو يقول إننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وأن حقنا في الحرب معروف، وليس هناك حاجة للشرح.

وتابع: "سياتي اليوم ونحن مرفوعة هامتنا ورايتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهِ بعد.. إلى الأمام"، ثم أعقبه حديث للرئيس السيسي، وهو يقول في أحد الافتتاحات: "لازم نبني بلدنا بإيدينا بعرقنا بصبرنا وتحملنا.. المصريين أرادوا بجد إنهم يغيروا الواقع بتاعهم".

"طلوع الفجر"

أما الفيديو السابع؛ فتضمن حديث للرئيس السادات، وهو يقول: "لقد كان الليل طويلا وثقيلا لكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر.. إن اعتقادي دائما كان ولا زال.. إن التمني بلا إراداة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن يقع في سرابه أو ضبابه".

"الجيش ينتفض"

فيما، قالت القوات المسلحة في الفيديو الثامن: "آن الأوان.. ولم نكن لنقبل الهزيمة أو أن ينتهك شبر من تراب مصر، وبدأت سيمفونية، يقود عازفيها مايسترو محترف، وتلوح لنا في الأفق بوادر النصر.. القوات المسلحة المصرية تنتفض بيد سمراء قوية تعود سيناء مصرية".

وتضمن الفيديو لقطات من أعمال القتال لتحرير سيناء، والعبور للضفة الشرقية لقناة السويس، واقتحام الموانع الإسرائيلية، ورفع الأعلام المصرية على سيناء.

احترام العالم لمصر

وتضمن الفيلم الأخير حديث الرئيس الراحل السادات، بأن العالم يحترمنا، وأنه يفضل أن يحترمنا العالم بغير عطف، على عطف العالم إذا كان بغير احترام.