7 رسائل لوزيرة الهجرة لضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل الدبلوماسي

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الرسائل لضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم، الملتحقين بالدفعة 45 لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، ويرصد التقرير التالي العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات:

* تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

* الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

* التواصل مع مختلف الشرائح الممثلة للمصريين بالخارج، من عمالة في الخليج، إلى الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أي أفكار دخيلة.

* إطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل "أتكلم مصري"، ودور وزارة الهجرة في الاهتمام بربط المصريين في الخارج بالوطن.

* إطلاعهم على جهود التنمية وتفاصيل التحديات، وخاصة الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن، والسعي لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج.

* ربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، إضافة إلى جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

* أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وانعكاس للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.