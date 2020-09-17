عاجل.. القوات المسلحة تنفذ دورية للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى دورية للبحث والتفتيش والقضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـراً لطبيعتهـا الطبوغرافيــة .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة إنتشار الزراعات المخدرة ، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

وأسفرت الدورية عن ضبط عدد 141 طن من البانجو الجاف ، و530 كيلو جرام من بذور البانجو ، و1155 كيلو جرام من بذور الخشخاش ، و12 طن من بودرة البانجو و80 طن من مخدر الهيدرو الجاف ، كما تم ضبط عدد 175 كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر، و203 فرش حشيش ، و43 كيلو جرام من الحشيش المصنع والمفروم .

وأسفرت الدورية أيضاً عن ضبط ميزانين لقياس أوزان المواد المخدرة ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .