رفض دعوى نائب رئيس حزب الوفد لإلغاء قبول أوراق مرشحي الحزب على القائمة

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من محمد علي عبده، نائب رئيس حزب الوفد، والتي طالب فيها بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم (61829 لسنة 74 ق)، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، وبهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.

كما طالب نائب رئيس الوفد في دعواه بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد واستبعادهم من كشوف الناخبين، وهم "سوسن حسني حافظ، أيمن محمد سالم فرح، سحر مصطفى إبراهيم القاضي، محمد عوض السيد محمد، فتحية السنوسى أبو بكر محمد راجح، هبة الطنباري، مصطفي الإمام، عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوي.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة أعلنت عن إدراج الأسماء المذكورة ضمن مرشحي حزب الوفد على (القائمة الوطنية من أجل مصر)، وذلك لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة النظام الداخلى لحزب الوفد.

وأضاف، أنه من ضمن أسباب ضرورة استبعادهم، صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة والانسحاب من (القائمة الوطنية من أجل مصر) طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.