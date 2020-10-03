 أحمد بدير: "بيادة أي جندي مصري تتحط فوق رأسنا"

هاجم الفنان أحمد بدير، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "المتخلفين اللي بره نعملهم تليفونات مع القطط بس بدون حرارة، والشعب المصري أعظم شعب وبيفهم، وتحريضهم سمج بايخ، وكل ما يقولوا حاجة الشعب بيديهم على قفاهم".

وهنأ "بدير" في مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم، الشعب المصري بحرب أكتوبر المجيدة، قائلا: إن الحرب تُدرس في كل المحافل والمعاهد، مشيرا إلى أنه كان ملتحقا بالجيش كجندي للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي،

وأضاف الفنان الكبير: "أنا أعرف مدى الجهد الذي بذله الجنود للانتصار، رغم وجود خط بارليف، وموانع عدة لكن إراداتهم كانت صلبة واستطاعوا العبور مع أول نداء بالتكبير".

وأشار "بدير"، إلى أن حرب أكتوبر هي أعظم حرب ليس في تاريخ مصر، لكن في التاريخ كله؛ إذ ضربت أروع مثل على قدرة الشعب على تحويل المحنة إلى منحة، مؤكدًا: "كلنا فخورين بييادة أي جندي مصر تتحط فوق رأسنا.. وأقول لكل دعاة الإرهاب كان غيرهم أشطر".