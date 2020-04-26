أحمد بدير ساخرا من شائعات وفاته: يمكن شافوها في المسلسل

سخر الفنان أحمد بدير، على شائعة وفاته والتي انتشرت على السوشيال ميديا فجر اليوم، فقال "أنا مش عارف الشائعة دي جات منيين، تقريباً في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة، أنا موجود وماموتش"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "بدير"، أنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا بتلك الشائعات ولا يُصيبه التشاؤم منها، ولكنه في الوقت ذاته يّخاف على المحبين له وعلى أسرته وأحفاده وقت تلقي الخبر، حيث تلقى الشائعة كالصدمة وكانت أسرته ليست برفقته، "التليفون مبطلش من بليل لحد الساعة 1 النهارده يتأكدوا وكل اللي كان بيكلمني كان بيستطلع بحذر شديد صدق الخبر".

وأكد أن من أطلق الشائعة على أنها كدبة أبريل نسي أننا في شهر رمضان المبارك والذي يعني الصدق والحب والتسامح، "بدل ما الناس تتكلم عن أطباء الصحة وبطولاتهم في جبهة القتال ضد الفيروس اللعين بيطلعوا شائعات والحقيقة مش فاهم إيه غرض اللي بيطلق الشائعة عاوز يعكنن علينا مثلاً، ربنا يسامحه".