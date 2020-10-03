عاجل.. أول ظهور لترامب بعد إصابته بكورونا (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أول فيديو له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه ترامب الشكر على الدعم الكبير الذي تلقاه من كل الناس مشيرًا لثقته أنه سيصبح بخير قائلأ: "أشكر كل الناس على الدعم العظيم وأثق أني ساكون بخير لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح السيدة الأولى بحالة جيدة جدا وشكرًا لكم".

وبُث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب فور مغادرته إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث سيمكث لعدة أيام.

طبيب البيت الأبيض: ترامب يعالج بأجسام مضادة وميلانيا لديها سعال وصداع

قال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعالج بعد إصابته بفيروس كورونا بأجسام مضادة "تُعتبر نتيجتها واعدة، موضحا أن الرئيس الأمريكي "مرهق لكن معنوياته جيدة".

وأضاف أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، حالتها جيدة ولكن لديها سعال خفيف وصداع، وأكد أن فريقا من الخبراء يقيمون وضع الرئيس ويقدم توصيات له، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض قالت، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا. مضيفة أن ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن نشاطات الرئيس الأمريكي سيتم إنجازها عن بعد أو تأجيلها. لافتة إلى أن نشاطات ترامب الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بعد، بحسب شبكة "العربية".

فيما، أعلن مدير حملة ترامب الانتخابية أنّ نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، وذلك بعد إصابته بكوفيد-19.

وكان طبيب ترامب قد أكد في بيان، أن الرئيس وميلانيا بصحة جيدة، وأنهما سيبقيان في مقر إقامتهما في البيت الأبيض، تحت إشراف طبي. وأوضح أن الرئيس سيواصل مهام عمله من مقر إقامته، متعهداً بنشر أي مستجدات حول وضعه الصحي لاحقا.

وأشار الرئيس الأمريكي سابقا، إلى أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا، وذلك بعد تأكيد إصابة مستشارته بالفيروس.

وتأتي إصابة ترامب في وقت بدأت تحتدم فيه حمى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية والمناظرات المتوقعة بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتقاطرت التمنيات بالشفاء بُعيد إعلان ترامب إصابته، من قبل عدة مسؤولين حول العالم، من بريطانيا وروسيا، مرورا بمدير منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية.

يذكر أن ترامب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، كان حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع ترامب مساء أمس أول الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.