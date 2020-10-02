عمرو أديب: إصابة ترامب بفيروس كورونا زلزال.. ومستشارته السبب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، يعتبر زلزالًا، خصوصا أنه كان يسخر من الفيروس حتى 3 أيام مضت.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": أن "لديه مستشارة تبلغ من العمر 31 سنة، ذهبت معه في مؤتمرين انتخابيين، وفي أغلبها لا يرتدي الحضور الكمامات، ولا يهتمون بقواعد التباعد الاجتماعي، وقد تكون مستشارته هي من تسببت في نقل العدوى إليه".

وتابع عمرو أديب: "ترامب لديه 3 عوامل خطورة، الأول أنه رجل، والثاني أنه متقدم في العمر، والثالث أنه سمين، والأعراض ستشهد شدتها من عدمها عليه خلال الأيام المقبلة؛ لأنه علم بإصابته من خلال إصابة مساعدته بفيروس كورونا، لا من ظهور الأعراض عليه، وبالتالي قد تكون صحته في خطر".