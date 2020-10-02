عاجل.. نقل ترامب إلى مستشفى عسكري للعلاج من كورونا

أفاد مسؤول داخل البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سينقل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري، لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأوضح المسؤول أن ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد الطبي الوطني" العسكري لبضعة أيام، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب سيواصل عمله من المستشفى للأيام القليلة المقبلة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعالج بعد إصابته بفيروس كورونا بأجسام مضادة "تُعتبر نتيجتها واعدة"، موضحا أن الرئيس الأمريكي "مرهق لكن معنوياته جيدة".

وأعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، اليوم، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان: "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة".

وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وأشار إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، موضحا أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب المصابة أيضاً بكوفيد-19 تعاني "سعالاً خفيفاً وصداعاً".

وأشار الرئيس الأمريكي سابقا، إلى أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا، وذلك بعد تأكيد إصابة مستشارته بالفيروس.

وتأتي إصابة ترامب في وقت بدأت تحتدم فيه حمى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية والمناظرات المتوقعة بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتقاطرت التمنيات بالشفاء بُعيد إعلان ترامب إصابته، من قبل عدة مسؤولين حول العالم، من بريطانيا وروسيا، مرورا بمدير منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية.

يذكر أن ترامب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، كان حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع ترامب مساء أمس الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

حملة ترامب الانتخابية: تأجيل جميع الفعاليات واتجاه لعقدها افتراضيا

وأعلن بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الأخير سيؤجل جميع الفعاليات المخطط لها أو سيجري عقدها عبر الواقع الافتراضي.

وقال "ستيبين" في بيان اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية التي جرى الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتاً أو تنتقل إلى الواقع الافتراضي عبر الإنترنت.

وأوضح أن الفعاليات الانتخابية الأخرى سوف يُنظر فيها كل على حدة، وسنعلن الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن نائب الرئيس مايك بنس، سوف يستأنف بنفسه الفعاليات المجدولة.