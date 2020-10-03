وفاة نزار السامرائي بطل فيلم عيون لا تنام

نعت الأوساط الفنية والثقافية في العراق، الفنان الكبير نزار السامرائي، الذي توفي عقب صراع مع المرض.

اعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قوله، إن "الفنان نزار السامرائي توفي بسبب وضعه الصحي بمنزله ببغداد".

نزار ممثل عراقي ينتمي إلى عائلة السامرائي عمل في المسرح بشكل مكثف في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، بينما بدت أعماله في السينما أقل، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها (عائد من الرماد، أيوب، عندما تسرق الاحلام)، وبالنسبة للأفلام فمنها (الباحثون، القادسية)، كان له تجربة مصرية في بداية الثمانينات بفيلم عيون لا تنام مع أحمد زكى ومديحة كامل