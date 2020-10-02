4 سيناريوهات للانتخابات الأمريكية في حالة وفاة ترامب بـ"كورونا"

تُصنف إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد في فئة الإصابات عالية الخطورة بالفيروس، بسبب عامل العمر والكتلة الجسدية، ولكن بالرغم من ذلك أشار سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إلى أن الاحتمالات تصب في صالح الرئيس، قائلا: "هناك احتمال أكبر من 90٪ إلى 95٪ أن يتخطى ذلك".

ولكن وفاة الرئيس الأمريكي نتيجة العدوى بالفيروس تظل سيناريو له تداعيات كبيرة وغير مسبوقة على العملية الانتخابية الأمريكية، وعلى الرغم من كونها واقعة غير مسبوقة، إلا أن هناك عمليات ثابتة لاختيار المرشحين الرئاسيين الجدد، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

ووفقا للدستور سيشغل نائب الرئيس الأمريكي منصب الرئيس في الفترة الانتقالية بشكل مؤقت حتى يتم الاستقرار على رئيس جديد، وفقًا لقواعد اللجنة الوطنية الجمهورية.

وحسب كريس كوبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارولينا الغربية: "إذا توفي المرشح الرئاسي بعد أن فرز الكونجرس أصوات الهيئة الانتخابية، ولكن قبل أن يؤدي الرئيس اليمين، يصبح المرشح لمنصب نائب الرئيس رئيسًا".

وتابع: "إذا توفي المرشح بين الوقت الذي أدلى فيه الناخبون بأصواتهم، ولكن قبل أن يقوم الكونجرس بفرزهم، فمن المحتمل أن يكون لمجلس النواب الحق في التصويت لمن يريد وتحصل كل ولاية على صوت واحد".

بينما يقول السيناريو الثالث: "إذا توفي المرشح بعد الانتخابات، ولكن قبل أن تدلي الهيئة الانتخابية بأصواتها رسميًا، ستختار الهيئة الانتخابية، المكونة من الموالين للحزب، مرشحًا بديلًا، يُعتقد أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس، وتدلي بأصواتها لهذا الشخص".

وتابع: "إذا توفي المرشح قبل الانتخابات، ستختار اللجان الوطنية لكل حزب مرشحًا جديدًا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه، خلال فترة بقائه داخل الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.