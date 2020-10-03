أديب يسخر من عدم مرافقة زوجة ترامب له إلى المستشفى: يمكن هتاخد أوبر

سخر الإعلامي عمرو أديب من عدم مرافقة السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، لزوجها بعد نقل الأخير للمستشفى للعلاج من فيروس كورونا، رغم إصابتهما سويًا مضيفًا: "يبدو أن السيدة الأولى هتاخد أوبر ولا حاجة تانية وهي مش باينة في الصورة".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن من سخريات القدر أن ترامب ارتدي الكمامة لأول مرة رغم أنه لم يكن يرتدي الكمامة، مشيرًا أن ترامب الآن يمكنه نقل العدوى للناس.

يذكر أن ترامب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، كان حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع ترامب مساء أول أمس الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس كورونا، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

أسواق المال العالمية تمتص صدمة إصابة ترامب بفيروس كوروناونجحت أسواق المال العالمية في امتصاص صدمة إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا (كوفيد 19)، لتشهد أسواق المال الأمريكية والأوروبية تماسكا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الجمعة؛ فيما سجلت أسواق النفط والذهب تراجعات متباينة.

ففي أوروبا، أغلقت غالبية مؤشرات البورصات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، بعدما كانت قد سجلت موجة هبوط في وقت سابق من اليوم في أعقاب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته "ميلانيا" بفيروس "كورونا" المستجد.

حملة ترامب الانتخابية: تأجيل جميع الفعاليات واتجاه لعقدها افتراضيا

أعلن بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الأخير سيؤجل جميع الفعاليات المخطط لها أو سيجري عقدها عبر الواقع الافتراضي.

وقال "ستيبين" في بيان اليوم، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية التي جرى الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتاً أو تنتقل إلى الواقع الافتراضي عبر الإنترنت.

وأوضح أن الفعاليات الانتخابية الأخرى سوف يُنظر فيها كل على حدة، وسنعلن الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن نائب الرئيس مايك بنس، سوف يستأنف بنفسه الفعاليات المجدولة.