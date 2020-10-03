ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات الفارهة بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من عامل و2 آخرين، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بسرقة السيارات الفارهة، ثم يقومون بتقطيعها وبيعها كقطع غيار لعملائهم سيئي النية بمحافظات الوجه البحري، وضُبط المتهمون، وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث السيارات بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 3 أشخاص ببيع سيارة بثمن بخس بمنطقة مدينة نصر، ويرجح أنها مسروقة، وكلف اللواء نبيل سليم المقدم تامر فراج رئيس مباحث السيارات بالتحري والتأكد من المعلومات، وأكدت تحريات رجال المباحث صحة المعلومات، وأن السيارة مُبلغ بسرقتها منذ 15 يومًا.

ودلت تحريات مباحث القاهرة أن المتهمين يقومون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها كقطع غيار للتجار سيئي النية، وأُلقي القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم 3 سيارات داخل مخزن بقطاع شرق القاهرة، واعترف المتهمون بارتكابهم 6 جرائم سرقة، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.