التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة سيارة "السجائر" في الجيزة.. وضبط المتهمين

فى أقل من 48 ساعة.. توصلت أجهزة الأمن بالجيزة، إلى حل لغز سرقة سيارة محملة بالسجائر، تحت تهديد السلاح فى منطقة العمرانية، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهمين، وسجلت اعترافات تفصيلية لهم، وتبين أن 7 متهمين وراء تنفيذ الجريمة، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

جاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت قيادة اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العمرانية من شخصين (سائق، فرد أمن بشركة سجائر - كائنة بمنطقة أبورواش) أنه أثناء سيرهما بسيارة ميكروباص "ملك الشركة" بدائرة القسم فوجئا بإحدى السيارات "فان" يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين قام أحدهم بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته فى الهواء دون إصابات، وقاموا بإستيقافهما والإستيلاء منهما على السيارة وبداخلها (كراتين سجائر "أنواع مختلفة"- مبلغ مالى "من حصيلة التوزيع") وهربوا، والعثور فى وقت لاحق على السيارة بمنطقة الطالبية.

عقب تلقى البلاغ.. تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، وبدأت القوات فى مراجعة الكاميرات وتتبع خط هروب المتهمين، وفحص المشتبه فيهم، والعاملين بالشركة، والخارجين حديثا من السجون، وعقب ذلك اسفرت التحريات من خلال فحص العمالة والكاميرات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (7 أشخاص لهم معلومات مسجلة "أحدهم موظف سابق بشركة السجائر محل عمل المُبلغان) .

وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مامورية من المباحث وتمكنت من ضبط 6 منهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - ثلاث طلقات من ذات العيار - سيارة "فان")، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا أنه نظراً لسابقة عمل المتهم الهارب بالشركة وعلمه بتحركات السيارة ووجود سجائر ومبالغ مالية بها قاموا بالإتفاق على سرقة السيارة محل الواقعة، حيث قام المتهمين بمراقبة السيارة الخاصة بالشركة "بإستخدام تروسيكل خاص بأحد المتهمين" وقاموا باستيقافها "باستخدام السيارة المضبوطة قيادة أحدهم" وأطلق أحدهم عيار خرطوش فى الهواء من السلاح المضبوط، وإستولوا على السيارة وهربوا بها وقاموا بنقل المسروقات على سيارة ربع نقل، ثم تخلوا عن السيارة المستولى عليها بمكان العثور، وتم بإرشادهم ضبط (17 كرتونة سجائر - مبلغ مالى "من حصيلة المسروقات") وكذا ضبط السيارة الربع نقل والتروسيكل المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، وضبط وإحضار المتهم الهارب، ولا تزال التحقيقات مستمرة.