أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة سرقة سيارة ربع نقل بالسنطة

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة سرقة سيارة ربع نقل فجر اليوم أثناء تواجدها أمام منزل مالكها بقرية كفر سالم النحال بدائرة مركز السنطة للتحديد هوية مرتكب الواقعة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغا من المواطن "رجب البهواشي" مقيم بقرية كفر سالم النحال بسرقة سيارته من أمام منزله فجرا وفر هاربا.

وأشار المجني عليه في بلاغه إلى أن كاميرات المراقبة التقطت صورا للمتهم أثناء عملية السرقة وهو شخص ملثم .

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وجاري الفحص لتحديد هوية مرتكب الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.