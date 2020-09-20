إصابات كورونا في الهند تتجاوز 5.4 مليون

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية تسجيل 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5.4 مليون إصابة.

وورد في بيان الوزارة، اليوم الأحد، أنها سجلت 92605 إصابات جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 5.4 مليون حالة، كما سجلت خلال المدة نفسها 1113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 86752، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتواصل الهند تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتتجاوز الولايات المتحدة، كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.