"معلم القرن الحادي والعشرين" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان "معلم القرن الحادي والعشرين وتحديات الرقمنة".

ويلقي المحاضرة الدكتور محمد فراج؛ عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية- خدمات المعلومات).

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة مكتبة الإسكندرية لدعم رسالة العلم واهتمامها بالمعلمين وتطويرهم، وتوفير التدريب الملائم لهم والتنمية المهنية المستمرة، وتزامنًا مع (اليوم للمعلمين) في الخامس من أكتوبر.

وعلى هامش اليوم العالمي للمعلمين أيضًا ينظم قطاع المكتبات محاضرة بعنوان (دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية)، سيتم من خلالها التعرف على كيفية عمل الدمج الدراسي داخل الفصول ونشر ثقافة التقبل؛ بهدف دمج الفئتين في مشاركة فعالة في العملية التعليمية، وستقام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر؛ بقاعة الأوديتوريوم بالمبنى الرئيسي بمكتبة الإسكندرية، وذلك تماشيًا مع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.