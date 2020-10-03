2329 كتابا بـ24500 جنيه مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة رقمًا قياسيًا جديدًا، من خلال مشاركتها بمعرض الإسكندرية للكتاب المقام فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري بأرض "كوتة" للمعارض بالإسكندرية، بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمي، حيث بلغت مبيعات جناح الهيئة بالمعرض في يوم الافتتاح واليوم الأول 2329 كتابًا بإجمالى 24500 جنيه.

وتشارك الهيئة في هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التي تتضمن العديد من العناوين الحديثة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية" لخالد حنفى ضمن سلسلة حكاية مصر، و"اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسي، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذي ضمن سلسلة الفلسفة، و"سندباد عصري" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزي، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دوارة ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، وكذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصري في العصر المسيحي" ضمن سلسلة "الهاوية"، إضافة لإصدارات سلاسل الذخائر، وروائع المسرح العالمي، وآفاق السينما، وعالم الموسيقى، وآفاق الفن التشكيلي، وإبداعات، وأصوات أدبية، ودراسات شعبية.

جدير بالذكر أن أسعار الكتب في هذا المعرض تتراوح بين 3.5 و 23 جنيهًا للكتاب.

وافتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب، المقام فى الفترة من 1 حتى 10 اكتوبر بأرض كوتة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت "عبد الدايم"، إن معرض الإسكندرية للكتاب يعد الأول عربياً وإفريقياً، والثاني عالمياً بعد معرض موسكو الدولي للكتاب أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن إقامة المعرض يجسد إصرار الدولة المصرية على نشر الوعي والتنوير لكافة أطياف المجتمع، الأمر الذي يتسق ويتوافق مع استراتيجيتها لترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

وتابعت أن القراءة تلعب دورًا كبيرًا في اكتساب المعرفة وتمتلك الدور الأعظم في تشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة، ووجهت الدعوة للشباب والنشء بالإسكندرية ومحافظات الدلتا لزيارة المعرض لاقتناء والاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات المعرفية، والتي تبدأ أسعارها من جنية واحد، مؤكدة الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المعرض يُقام على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 دار نشر إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة 1725 عنوانًا من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات الثقافية والعلمية، و100 إصدار من مكتبة الأسرة، إضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، ودار الكتب والوثائق القومية، وأكاديمية الفنون، والمركز القومى لثقافة الطفل فضلًا عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.