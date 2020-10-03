10 خدمات تقدمها "الصحفيين" لأعضائها بمقر النقابة

تقدم نقابة الصحفيين ما يقرب من 10 خدمات نقابية لأعضائها داخل مقر النقابة، تشمل حوالات بريدية، ووجود مكتب للسجل المدني يقوم باستخراج شهادات ميلاد، ووفاة، وزواج، وطلاق"، فضلًا عن استخراج بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

وتشمل الخدمات سداد قيم مخالفات المرور، وإبراء الذمة المالية، ومنفذًا لبيع منتجات القوات المسلحة، إضافة إلى وجود شهر عقاري يقوم بتسجيل عقود بيع وشراء وتوكيلات سيارات، وكذلك مكتب لخدمات السكة الحديد، كما تقدم النقابة أيضًا خدمة سداد فواتير المصرية للاتصالات.

وقال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إنّ مكتب الشهر العقاري بالصحفيين يستأنف عمله في تقديم الخدمات للأعضاء.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات بالصحفيين في تصريح له، أنّ مواعيد العمل الجديدة تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا من السبت إلى الخميس.

وأكد يحيى، في بيان سابق، أنّ الخدمات المسموح بها في الشهر العقاري طبقًا لقرار رئيس الوزراء، تشمل الإقرارات، والتوكيلات الخاصة بأنواعها، وعقود بيع السيارات، وتوكيلات السيارات الخاصة فقط، وإثبات التاريخ.

وبخصوص الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الصحفيين، قال إنها تشمل أصل البطاقة الشخصية، وأصل كارنيه النقابة، و3 صور شخصية خلفية بيضاء، ودفع الرسوم المقررة بـ400 جنيه، ومن المقرر أن يستغرق استخراج جواز السفر 4 أيام عمل.

وكانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة، قد وافقت رسميًا العام الماضي على الطلب المقدم من خالد ميري، ووكيل أول نقابة الصحفيين، والصحفي محمد راضي على استخراج جوازات السفر الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية من مقر النقابة، حيث اعتمدت مندوبًا دائمًا بنقابة الصحفيين، لاستخراج جوازات سفر الزملاء.

وكان محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد أعلن في بيان سابق، الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ في الإعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها "أون لاين" عبر "واتس آب"، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض كما هو متبع في الدور الأرضي بالمبنى.