"الإعلام الرياضي" تناقش ملاحظات ومخالفات في مواقع وبرامج غدا

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها غدا الأحد، لاستعراض الملاحظات التي عقدتها مجموعة الرصد الخاصة باللجنة والتي تتعلق بما يمكن اعتباره مخالفات في تغطية الأحداث الرياضية الأخيرة، حيث جرى رصد ملاحظات في برامج 5 قنوات فضلا عن رصد 6 مخالفات في مواقع إليكترونية.

ويتضمن تقرير الرصد المقرر أن تناقشه اللجنة المخالفات المنسوبة لبعض البرامج في عدد من القنوات الفضائية "نحو 5 قنوات"، والتي تتعلق بتغطية قرارات اللجنة الأولمبية الأخيرة والخاصة بمعاقبة بعض مسؤولي الأندية.

وقال مصدر مطلع، لـ"الوطن"، إنّ معدل الملاحظات والمخالفات التي يجري رصدها في تراجع مؤخرا، باستثناء تغطية قرارات اللجنة الأولمبية والتظلمات، متابعا: "ندرس ونقيم الملاحظات التي يتم رصدها".

وكان سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّ اللجنة تواصل رصد أي مخالفات منسوبة لوسائل الإعلام الرياضية، سواء القنوات أو المواقع الإلكترونية، لافتا إلى رصد 6 مخالفات ارتكبتها مواقع إلكترونية رياضية.

وأضاف عضو اللجنة أنّ المخالفات التي تم رصدها بالمواقع الإلكترونية، تتعلق بتجاوزات متبادلة بين الأهلي والزمالك، وانتقادات وصفها بـ"غير اللائقة" للجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم، موضحا أنّ أغلب المخالفات التي رصدتها اللجنة حتى الآن محورها التراشق بين الأهلي والزمالك.

وتابع: "رصدنا خروقات كثيرة في المواقع الإلكترونية، وهناك جلسة قريبة جدا للجنة، لرفع توصيات بعقوبات على الوسائل المخالفة لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وواصل: "نقترب من نهاية الموسم، وعشم اللجنة أن ينتهي الموسم على خير دون المساس بالروح الرياضية، لأن ما يحدث هزل لا يليق بسمعة الرياضة المصرية، واللجنة سلكت في البداية أسلوب التحذير والتنبيه، وقد تلجأ لرفع توصيات بعقوبات لرئيس المجلس لاعتمادها في سبيل ضبط المشهد الرياضي".