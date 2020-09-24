الإعلام الرياضي ترصد 6 مخالفات.. واتهام قناتي الأهلى والزمالك بالتراشق

قال سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ اللجنة رصدت ملاحظات ومخالفات في بعض برامج قناتي "الأهلي والزمالك" تمثلت فيما يشبه التراشق الإعلامي بين الناديين.

وكشف عبدالفتاح، لـ"الوطن"، أنّ اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام لصياغة التوصيات بعقوبات، والمقرر رفعها لكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للنظر فيها، موضحا أنّ اللجنة تختص برفع توصيات لرئيس المجلس، والمجلس هو المختص باصدار القرارات المتعلقة بالعقوبات.

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وأوضح عبدالفتاح، أنّ اللجنة تتواصل بشكل شبه يومي لمناقشة الملاحظات التي يتم رصدها في مختلف وسائل الإعلام لاسيما البرامج الرياضية في وسائل الإعلام المصرية، وستكون هناك جلسة في أقرب فرصة لمناقشة ما تم رصده من مخالفات خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنّ اللجنة تواصل رصد أي مخالفات منسوبة لوسائل الإعلام الرياضية سواء في القنوات أو المواقع الإلكترونية، موضحا أنّه تم رصد 6 مخالفات ارتكبتها مواقع إلكترونية رياضية.

وأشار عضو اللجنة إلى أنّ المخالفات التي تم رصدها بالمواقع الإليكترونية تتعلق بتجاوزات متبادلة بين الأهلي والزمالك، وانتقادات وصفها بـ"غير اللائقة" للجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم، موضحا أنّ أغلب المخالفات التي رصدتها اللجنة حتى الآن محورها التراشق بين الأهلي والزمالك.

وتابع: "رصدنا خروقات كثيرة في المواقع الإلكترونية وهناك جلسة قريبة جدا للجنة لرفع توصيات بعقوبات على الوسائل المخالفة لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وواصل عبدالفتاح: "نقترب من نهاية الموسم، وتأمل اللجنة في أن ينتهي الموسم على خير دون المساس بالروح الرياضية، لأن ما يحدث هزل لا يليق بسمعة الرياضة المصرية، واللجنة سلكت في البداية أسلوب التحذير والتنبيه، وقد تلجأ لرفع توصيات بعقوبات لرئيس المجلس لاعتمادها في سبيل ضبط المشهد الرياضي".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.