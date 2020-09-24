"الإعلام الرياضي":رصد مخالفات وتوصيات بعقوبات ضد قناتي الأهلي والزمالك

قال سامي عبد الفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة رصدت ملاحظات ومخالفات في بعض برامج قناتي "الأهلي" و"الزمالك" تمثلت فيما يشبه التراشق الإعلامي بين الناديين.

وكشف "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها خلال أيام لصياغة التوصيات بعقوبات والمقرر رفعها لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، للنظر فيها، موضحًا أن اللجنة تختص برفع توصيات لرئيس المجلس، وأن المجلس هو المختص باصدار القرارات المتعلقة بالعقوبات.

وأوضح "عبد الفتاح"، أن اللجنة تتواصل بشكل شبه يومي لمناقشة الملاحظات التي يتم رصدها في مختلف وسائل الإعلام، لاسيما البرامج الرياضية في وسائل الإعلام المصرية، وأنه ستكون هناك جلسة في أقرب فرصة لمناقشة ما رُصد من مخالفات خلال الفترة الأخيرة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.