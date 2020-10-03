"المجتمعات العمرانية" تؤكد ضرورة الالتزام بموعد تتفيذ مرافق "الإدارية"

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسؤولو الهيئة والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوقيتات تتفيذ شبكات المرافق بالمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال أعمال اللاندسكيب بها، تمهيدًا لافتتاحات المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة.

كما أكّد مدى أهمية تلك المشروعات، مشددًا على أنَّ تكون جميع الشركات على قدر من المسؤولية والجد والالتزام بالانتهاء من الأعمال المكلفة بتنفيذها.

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومرافقوه الجولة بتفقد المواقع المختلفة بالعاصمة، حيث أجروا جولة مرورية على شبكات مرافق الحي الحكومى الجارى تنفيذها، ثم المرور على المحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية وأعمال الهارد واللاندسكيب الجاري الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني R3.

كما عقد "ممدوح"، اجتماعاً موسعا مع العديد من مسؤولي الشركات المنفذة لشبكات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المكاتب الاستشارية المشرفة على أعمال التنفيذ للوقوف على الموقف التنفيذى الحالي ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات.