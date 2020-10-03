بيطري أسيوط يواصل فعاليات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة أسيوط، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة، طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وتنفيذا لتوجيهات الحكومة.

ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مناشدا المربيين بالتعاون مع إدارات الطب البيطري والمبادرة بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد المرض حماية لثروتهم الحيوانية.

وأشار الدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمل الحملة والتنسيق بين اللجان القائمة بالتحصين لتوفير كافة المستلزمات والأدوات والسيارت والوقود ومعدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين.

بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات وتذليل العقبات التى تطرأ اثناء الحملة، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع) بقرى المحافظة بلجان ثابتة ومُتحركة بجميع القرى ولنجوع، وصولا لمنازل المواطنين ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية منعا لانتشار هذه الأمراض قبل موسم الشتاء وبناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد "بكري"، على توفير كميات اللقاح وكافة المهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة لافتا إلى الدعم المقدم من محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة لما يتم من أعمال خلال مدة الحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين، مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية.