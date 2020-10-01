الزراعة: تحصين 1071592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و1042897 ضد الوادي المتصدع

بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارهاقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة 46042 منـزل بكافة محافظات الجمهورية وتم فحص 171400حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية / تابع بكافة محافظات الجمهوريةلرصد امراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية هذا وأكد المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستحابه السريعه لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا.

وأضاف د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي القرى التى تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 2431 قرية و ذلك ابتداءً من التاسع من اغسطس حتى الآن ، و انه تم فحص 171400حيوان فى 46042 منـزل ، و فى خال رصد اى بوءرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ،علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

وأضاف انه تم تحصين عدد 1071592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، 1042897رأس ماشية ضد حمى الوادى متصدع بالإضافة إلى تحصين 749776 رأس أبقار ضد الجلد العقدي بمُختلف محافظات الجمهورية خلال الفتـرة من أول أغسطس2020 حتى الآن مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية وحُمى الوادي المتصدع التي بدأت بتاريخ 19/9/2020.

وتم ترقيم وتسجيل عدد 183948 حيوان ابتداءً من 23/7/2020 حتى الآن بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات حيث تقوم فرق التحصين بتـرقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين.