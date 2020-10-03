العثور على جثتين في محافظتي قنا والمنوفية.. انتحار بسبب ضغوط نفسية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا والمنوفية، على جثتي شابين مشنوقتين، أحدهما داخل غرفته والآخر في حظيرة مواشي.

في محافظة قنا انتحر شخص بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط، شنقا بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة فارس.م، يبلغ من العمر 21 عاما، مقيم بقرية كوم البيجا بمركز فرشوط، مشنوقا بمنزله.

وكشفت تحريات المباحث أنه أقدم على الانتحار بسبب نشوب خلافات أسرية بين والديه، منذ فترة طويلة، مما ادخلت الضحية في حالة نفسية سيئة دفعته إلى الانتحار من خلال تعليق نفسه بواسطة حبل داخل غرفته في المنزل بالقرية في مركز فرشوط.

على الفور انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وفي محافظة المنوفية،

لقي شاب مصرعه في قرية العسلته التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز الشرطة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب يدعى "عبدالرحمن.ج.ا" يبلغ من العمر 19 سنة ومقيم بدائرة المركز، حيث وجد جثة هامدة داخل حظيرة مواشي تمتلكها أسرته.

وأكدت التحريات التي أجرتها مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي رئيس المباحث، أن الشاب مات منتحرا شنقا داخل حظيرة مواشي نتيجة ضغط نفسي في الفترة الأخيرة، على عكس ما يشاع من البعض أن الشاب مات مقتولا، وهو ما نفته تحريات المباحث.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الشاب علي طبيب الصحة والذي أثبت أن الوفاة جاءت بسبب أكسفكسيا الخنق، فيما صرحت النيابة بدفن الجثمان.