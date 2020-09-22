محافظة المنوفية تبحث تطوير العمل بإدارة الأزمات والكوارث

عقد اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بمديرى إدارت الأزمات وغرف العمليات بالديوان العام والوحدات، لبحث سبل تطوير وتدعيم إدارات الأزمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأكد "رشاد"، على الدور الذى تقوم به إدارة الأزمات من خلال الاستعداد لما قد يحدث والتعامل مع ما حدث، مشيرا إلى أهمية عامل الوقت حيث أن الأزمة تتطلب قرارت سريعة، وعدم السيطرة عليها قد يتسبب فى تفاقمها والوقوع فى نتائج غير مرغوب فيها، مؤكداً على الاستعداد التام خلال 24 ساعة للتصدى لأى ظروف طارئة وذلك من خلال وضع خطة بكل إدارة للتعامل الفورى والربط بين تلك الإدارات وغرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، وكذا متابعة جميع الأحداث على مدار اليوم، خاصةً السياسية والاقتصادية على صعيد المجتمع.

وشدد على أهمية دور المعلومات وأهمية تحديثها المستمر لتقديمها لمتخذى وصانعى القرار لاتخاذ ما يلزم نحو مواجهة الأزمات والكوارث وإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين، وقد أشار السكرتير العام أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات المفاجئة يوم 28 سبتمبر الحالى 2020.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على الدور الحيوى لإدارة الأزمات والكوارث وغرف العمليات فى التفاعل مع المواطنين والتعامل الجيد معهم بما يساهم فى حل المشكلات والصعوبات التى تواجهم حفاظاً على الأرواح والممتلكات.