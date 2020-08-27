الدكتور محروس أبوفاطمة نقيبا للبيطريين في محافظة المنوفية

فاز الدكتور محروس أبوفاطمة في انتخابات نقابة البيطريين بمنصب النقيب في محافظة المنوفية، والتي أقيمت بمقر مبنى اتحاد المهن الطبية تحت إشراف قضائي، حيث نجح في الحصول إجمالي أصوات 184 صوتًا.

ونجح الدكتور هاني شمس على منصب عضو مجلس نقابة الأطباء البيطرين بعدد أصوات 242 عضوًا، كما حصل الدكتور أحمد غلاب على عضوية مجلس النقابة بإجمالي أصوات بلغت 249 صوتًا، كما استطاع الدكتور أمير باقوش عن عضوية مجلس النقابة بإجمالي أصوات 142 صوتًا، كما حصل الدكتور محمد فتحي بعضوية نقابة البيطرين تحت السن بإجمالي أصوات بلغت 172 صوتًا.