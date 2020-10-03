تفاصيل "معركة النفوذ" بالمقطم: "كان عايز يعمل راجل علينا فقتلناه"

"عايز يعمل علينا راجل، وقال اللي هيقف قدامي هضربه بالنار، عشان كده غربلته بالرصاص هو وابن أخوه" كان هذا ملخص اعتراف المتهمين بقتل خفيرين في المقطم، خلال معركة دامية بسبب فرض النفوذ على منطقة جبلية قريبة من المحاجر لجمع الإتاوات.

وأضاف المتهمان خلال اعترافهما بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة: "كلنا كنا بناكل عيش من ورا عربيات المحاجر اللي بتدخل الجبل بس الطمع عمي بصر صديقنا وكان عايز يوسع منطقة نفوذه، فقولنا له عيب اللي بتعمله فهددنا بالقتل، وقال اللي يقف قدامي هضربه بالنار" .

النيابة نسبت للمتهمين تهمتي القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وزخائر دون ترخيص، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام بتهمة القتل العمد.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أن القتيلين يعملان بحراسة مناطق جبلية يجري استغلالها كمحاجر فى منطقة المقطم، وأنهما قاما بتوسيع مناطق النفوذ وفرض الإتاوة ما أدى لنشوب خلافات بينهما وبين 4 آخرين من الخفراء الذين يعملون في المنطقة.

وأوضحت التحريات أن القتيلين والمتهمين الأربعة، عقدوا عدة جلسات لحل الأمر بالتراضى، لكن القتيلان رفضا الحل وأصرا على الحفاظ على المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، وهددا الأربعة الآخرين بالقتل.

وأكدت التحريات أن القتيل الأول مسجل خطر فرض سيطرة ولا يتحرك إلا ببندقية آلية، وهو ما دفع المتهمين إلى تجهيز أسلحة نارية وقاموا بالتسلل بعد منتصف الليل إلى الجبل وأمطروا القتيل وابن شقيقه بالرصاص ثم فروا هاربين.

وذكرت التحريات أنه عقب ذلك تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين متوفيين إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنهما مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" وعاطل، مصابان بأعيرة نارية، وعثر بجوارهما على بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها 86 طلقة لذات العيار، وسلاح أبيض "سكين".

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين بالقاهرة، والثاني تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع اثنين هاربين لوجود خلافات على أعمال الحراسة "خفرة".

وجرى إرشاد أحد المتهمين ضبط سلاح ناري بندقية آلية و4 طلقات لذات العيار والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ، كما أرشدا عن سيارتين تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين وتكليف المباحث بضبط المتهمين الاثنين الهاربين.